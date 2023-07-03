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Враг не прекращает террор Донецкой области: за сутки в результате обстрелов погибли два человека, есть разрушения
Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Донецкой области. Так, вечером 2 июля враг нанес ракетный удар по Покровску, а в течение дня обстрелял ряд городов и сел области.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Вечером россияне нанесли ракетный удар по Покровску - убили одного человека, повредили здание хлебозавода. Утром ракетой попали в берег водохранилища в Краматорской громаде - без пострадавших", - отметил он.
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На Донецком направлении враг обстрелял Курахово, в результате чего повреждено здание предприятия. Единичные обстрелы зафиксированы в Авдеевке.
На Горловском направлении под огнем были Миньковка, Васюковка и Раздолевка Соледарской громады.
На Лисичанском направлении в результате вражеских атак в Северске ранен один человек, а также повреждены три дома. Окрестности Звановской громады оккупанты обстреливали из РСЗО.
"Всего за сутки россияне убили двух жителей Донецкой области, ранили еще троих", - сообщил Кириленко.
Напомним, в течение суток, 1 июля, в результате российских обстрелов в Донецкой области погиб один человек, еще трое получили ранения.