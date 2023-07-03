Враг не прекращает террор Донецкой области: за сутки в результате обстрелов погибли два человека, есть разрушения

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Донецкой области. Так, вечером 2 июля враг нанес ракетный удар по Покровску, а в течение дня обстрелял ряд городов и сел области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Вечером россияне нанесли ракетный удар по Покровску - убили одного человека, повредили здание хлебозавода. Утром ракетой попали в берег водохранилища в Краматорской громаде - без пострадавших", - отметил он.

На Волновахском направлении Угледар подвергся 26 артобстрелам, под огнем "Градов" была Максимовка.

На Донецком направлении враг обстрелял Курахово, в результате чего повреждено здание предприятия. Единичные обстрелы зафиксированы в Авдеевке.

На Горловском направлении под огнем были Миньковка, Васюковка и Раздолевка Соледарской громады.

На Лисичанском направлении в результате вражеских атак в Северске ранен один человек, а также повреждены три дома. Окрестности Звановской громады оккупанты обстреливали из РСЗО.

"Всего за сутки россияне убили двух жителей Донецкой области, ранили еще троих", - сообщил Кириленко.

Напомним, в течение суток, 1 июля, в результате российских обстрелов в Донецкой области погиб один человек, еще трое получили ранения.