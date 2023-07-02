Россияне "накрыли" огнем Угледар и ранили трех человек: в ОВА рассказали о ситуациях в Донецкой области

Российские оккупанты продолжают терроризировать мирное население Донецкой области. За прошедшие сутки они 32 раза обстреляли Угледар, ударили из "Градов" по Богоявлению. Также враг из двух вертолетов атаковал ракетами Благодатное.

Об этом сообщил глава области Павел Кириленко.

Всего за сутки в результате обстрелов погиб один человек, еще трое получили ранения.

Россияне сбросили 2 авиабомба ФАБ-250 по Торецку. В результате были повреждены 5 многоэтажек, школа и центр реабилитации. В Часовоярской общине повреждены многоэтажки и промышленное здание.

В Ямполе Лиманской общины из-за влажного огня один человек ранен и 7 домов повреждены. Также 1 дом поврежден в Торском.

На Донецком направлении происходили одиночные обстрелы Красногоровки и Константиновки Марьинской общины, а также Авдеевки и Очеретиного.

Напомним, в течение суток 30 июня россияне убили 3 жителей Донбасса: 2 в Сергеевке и 1 в Николаевке. Еще 10 человек за сутки получили ранения.