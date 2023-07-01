Обстрелы Донбасса: россияне убили трех человек, еще десять - ранены

Российские захватчики продолжают воевать с гражданским населением Донецкой области. За прошедшие сутки россияне убили 3 жителей Донбасса: 2 в Сергеевке и 1 в Николаевке. Еще 10 человек за сутки получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой области Павел Кириленко.

По информации Кириленко, россияне ударили крылатой ракетой в школу в Сергеевке Удачненского общества. Там погибли 2 человека, а еще 6 получили ранения. Еще одну школу оккупанты уничтожили авиаударом по селу Роздоловцы Соледарской общины.

В результате вражеских обстрелов один человек погиб и один получил ранения в Николаевке Константиновской общины. В Нововодмитровке повреждены 4 дома. Повреждены частные дома в Рай-Александровке Николаевской общины.

Еще один человек был ранен в результате обстрела пгт Шевченко Покровской общины. В Краматорске оккупанты повредили дом.

На Донецком направлении рашисты ранили одного человека и повредили три дома в Остром Кураховской общины. На Горловском направлении повреждены 3 дома в Часовоярской общине и 1 дом в Щербиновке Торецкой общины.

На Лисичанском направлении в Северске разрушены 2 дома. В Колодцах Лиманской общины разрушено здание, повреждено еще 5.

Напомним, в результате обстрелов Донетчины 29 июня два человека получили ранения.