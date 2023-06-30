Россияне обстреляли школу в Донецкой области: погибли учитель и бухгалтер, еще 6 человек ранены (ФОТО)

Российские оккупанты утром 30 июня обстреляли школу в селе Сергеевка Донецкой области, убив двух человек и ранив еще шестерых. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Отмечается, что оккупанты совершили атаку около 11:20. Враг применил, вероятно, реактивные системы залпового огня, попав в территорию местной школы. На момент обстрела там находились 12 гражданских – представители администрации, учителя и технический персонал.

В результате обстрела погибли 56-летняя учительница начальных классов и 44-летняя главная бухгалтер. Шесть других сотрудников, из которых четверо мужчин в возрасте 54-69 лет и две женщины 24 и 34 лет, получили телесные повреждения. Пострадавшие были доставлены в больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.

Оккупанты практически разрушили часть здания школы, разбив классные комнаты, кабинеты и другие помещения, а также мебель и школьный инвентарь.

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Последствия российского обстрела школы в Донецкой области, 30 июня 2023. Фото: Донецкая областная прокуратура Последствия российского обстрела школы в Донецкой области, 30 июня 2023. Фото: Донецкая областная прокуратура Последствия российского обстрела школы в Донецкой области, 30 июня 2023. Фото: Донецкая областная прокуратура Последствия российского обстрела школы в Донецкой области, 30 июня 2023. Фото: Донецкая областная прокуратура

Напомним, в течение 29 июня россияне обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. За сутки в результате этого два человека получили ранения.