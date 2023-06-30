- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Обстрелы Донецкой области. За сутки в результате российских обстрелов ранены двое гражданских
Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Донецкой области. Так, в результате обстрелов 29 июня два человека получили ранения.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
В частности, на Волновахском направлении россияне 17 раз обстреляли Угледар, под вражеским огнем также находились Новоукраинка и Богоявленка.
На Донецком направлении зафиксированы обстрелы Красногоровки Марьинской громады и Очеретино.Подписывайтесь на наш YouTube канал
На Горловском направлении враг бил по Константиновке из Смерчей, в результате чего повреждены 18 частных домов, магазин, склад, водопровод и газопровод. В течение суток также происходили хаотические обстрелы Торецкой и Часовоярской громад.
На Лисичанском направлении в результате вражеских атак разрушен дом в Звановке и зафиксировано 5 обстрелов Лиманской громады.
Напомним, войска РФ выпустили две ракеты по Краматорску вечером 27 июня. Захватчики попали в заведение питания, взрывной волной также были повреждены многоквартирные дома, торговые помещения, автомобили, почтовое отделение и другие сооружения. В результате удара 12 человек погибли и 65 травмированы.