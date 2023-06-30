Обстрелы Донецкой области. За сутки в результате российских обстрелов ранены двое гражданских

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Донецкой области. Так, в результате обстрелов 29 июня два человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

В частности, на Волновахском направлении россияне 17 раз обстреляли Угледар, под вражеским огнем также находились Новоукраинка и Богоявленка.

На Донецком направлении зафиксированы обстрелы Красногоровки Марьинской громады и Очеретино.

На Горловском направлении враг бил по Константиновке из Смерчей, в результате чего повреждены 18 частных домов, магазин, склад, водопровод и газопровод. В течение суток также происходили хаотические обстрелы Торецкой и Часовоярской громад.

На Лисичанском направлении в результате вражеских атак разрушен дом в Звановке и зафиксировано 5 обстрелов Лиманской громады.

Напомним, войска РФ выпустили две ракеты по Краматорску вечером 27 июня. Захватчики попали в заведение питания, взрывной волной также были повреждены многоквартирные дома, торговые помещения, автомобили, почтовое отделение и другие сооружения. В результате удара 12 человек погибли и 65 травмированы.