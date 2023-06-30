Армия РФ ночью атаковала Запорожье, обстреляла 16 населенных пунктов области: двое погибших

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 29 июня враг нанес удар по 16 населенным пунктам. Из-за российской агрессии два человека погибли.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, оккупанты хаотично обстреливали 16 населенных пунктов.

Также враг ночью атаковал областной центр. Разрушениям подверглись объекты гражданской инфраструктуры.

По Левадному и Новодаровке захватчики совершили 7 обстрелов из РСЗО. 56 артиллерийских ударов пришлось по территории прифронтовых городов и сел: Орехово, Гуляйполю, Железнодорожному, Красному, Волшебному, Малиновке, Степногорске.

"К сожалению, погибли двое гражданских - в Новоданиловке 66-летняя женщина, а в Малой Токмачке - 66-летний мужчина. Из Орехова в медицинское учреждение эвакуировали 52-летнюю женщину, которая получила ранения", - сообщил Малашко.

Он отметил, что за сутки добавился 31 разрушенный объект жилищного фонда.

Накануне враг обстрелял 18 населенных пунктов Запорожской области. От вражеских снарядов один человек получил ранения.