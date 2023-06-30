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Ночью ПВО уничтожила 10 из 13 "шахедов": атакованы военные и инфраструктурные объекты в Запорожской области

Ночью ПВО уничтожила 10 из 13 "шахедов"
Ночью ПВО уничтожила 10 из 13 "шахедов"

Ночью 30 июня 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления иранскими дронами и ракетами  С-300. ПВО уничтожило 10 из 13 "шахедов".

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что враг нанес удары 13 дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131" с восточного побережья Азовского моря (Приморско – Ахтарск) и 4 зенитными управляемыми ракетами с ЗРК С-300.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил и ПВО уничтожено 10 из 13 ударных дронов "Shahed-136/131".

Фото 2 — Ночью ПВО уничтожила 10 из 13 "шахедов": атакованы военные и инфраструктурные объекты в Запорожской области

Сообщается, что атакованы военные и инфраструктурные объекты в Запорожской области.

Напомним, оккупационные войска РФ в ночь на 28 июня атаковали Украину с юго-восточного направления беспилотниками Shahed-136/131. ПВО уничтожило шесть вражеских дронов.

Автор:
Светлана Манько