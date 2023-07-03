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Войска РФ обстреляли населенные пункты Харьковщины: в ОВА рассказали о последствиях вражеских атак

Войска РФ обстреляли населенные пункты Харьковщины: в ОВА рассказали о последствиях вражеских атак
Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали прифронтовые и приграничные населенные пункты в Чугуевском, Изюмском и Купянском районах области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, на Слобожанском направлении враг нанес авиационный удар в районе Плетеновки Чугуевского района. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы Казачьей Лопани и Волчанска.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Масютовка, Кисловка и Берестовое.

Также 2 июля оккупанты нанесли удары по селу Куриловка Купянского района. Повреждены крыши и окна жилых домов.

Обстреляли захватчик и село Шейковка Изюмского района.

Кроме того, под вражеский минометный обстрел попали села Кисловка и Кругляковка Купянского района.

Как сообщил Синегубов, раненых гражданских людей в результате боевых действий в течение суток не зафиксировано.

Напомним, накануне российские захватчики нанесли удары из артиллерии, минометов и авиации по Богодуховскому, Харьковскому, Купянскому, Чугуевскому и Изюмскому районам.

Автор:
Светлана Манько