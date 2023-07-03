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Войска РФ обстреляли населенные пункты Харьковщины: в ОВА рассказали о последствиях вражеских атак
Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали прифронтовые и приграничные населенные пункты в Чугуевском, Изюмском и Купянском районах области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, на Слобожанском направлении враг нанес авиационный удар в районе Плетеновки Чугуевского района. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы Казачьей Лопани и Волчанска.
На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Масютовка, Кисловка и Берестовое.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также 2 июля оккупанты нанесли удары по селу Куриловка Купянского района. Повреждены крыши и окна жилых домов.
Обстреляли захватчик и село Шейковка Изюмского района.
Кроме того, под вражеский минометный обстрел попали села Кисловка и Кругляковка Купянского района.
Как сообщил Синегубов, раненых гражданских людей в результате боевых действий в течение суток не зафиксировано.
Напомним, накануне российские захватчики нанесли удары из артиллерии, минометов и авиации по Богодуховскому, Харьковскому, Купянскому, Чугуевскому и Изюмскому районам.