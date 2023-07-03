Армия РФ ударила ракетами и авиацией по Запорожской области: трое раненых (ФОТО)

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 2 июля враг нанес удар по 20 населенным пунктам. Из-за российской агрессии три человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, оккупанты совершили 75 обстрелов 20 городов и сел области.

"Ночью враг трижды ударил ракетами по Кушугумской общине. Снаряды попали в частный сектор и рядом с развлекательным комплексом. Есть разрушения, но люди уцелели", - отметил Малашко.

Кроме того, авиацией рашисты попали по Орехову, с БПЛА атаковали Малиновку, 6 ударов из РСЗО нанесли по Левадному и Новодаровке, 64 артиллерийских ударов пришлось по Таврическому, Гуляйполю, Орехову, Железнодорожному, Левадному, Пятихаткам, Приморскому.

Как сообщил глава области, трое жителей прифронтовых населенных пунктов получили ранения: 40-летний мужчина в Таврическом, 80-летняя женщина в Преображенке и 46-летний мужчина в Орехове.

Также за сутки зафиксировано 33 сообщения о разрушении.