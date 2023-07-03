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Российская атака по Сумам. Количество погибших и пострадавших возросло

Сумы, дом, повреждения
Последствия российского обстрела Сум 3 июля 2023. Фото: Сумская областная военная администрация / Telegram

В результате атаки беспилотниками по Сумам, которую российские оккупанты совершили утром 3 июля, погибли уже два человека. Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА.

Отмечается, что по состоянию на 18:00 зафиксировано 19 раненых. В учреждениях здравоохранения остаются четверо пострадавших, двое из которых находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Состояние еще двух госпитализированных – средней степени тяжести.

Другим 15 пострадавшим оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Речь идет, в частности, о пятилетнем ребенке.

Напомним, войска РФ атаковали Сумы дронами Shahed, повредив административное здание и два многоквартирных жилых дома. По центру города было зафиксировано четыре "прилета".

По состоянию на 13:00 сообщалось об одном погибшем человеке и 16 раненых.

Автор:
Артем Ющенко