Из Сумской области организовали бесплатную эвакуацию: что предлагают переселенцам

Граждане, которые страдают от российских обстрелов в Сумской области, могут бесплатно эвакуироваться, в частности, в Киев. Переселенцам обещают финансовую поддержку и жилье.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Первый эвакуационный поезд Сумы-Киев был запущен 15 июля. Он будет ежедневно отправляться из Сум в 6:47 и прибывать в Киев в 11:41.

Что власть предлагает переселенцам из Сумской области

Прямо на вокале от представителей "Укрпочты" граждане получат по 3 тысяч гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысяч гривен для всех других лиц. Киевская ОВА будет размещать в модульном городке Вышгородского района всех желающих.

По вопросам эвакуации можно обращаться по телефону горячей линии Сумской ОВА: (0542)-77-99-55 или на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции: 15-48. Для сообщений через мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber действует номер: (096) 078-84-33.

Напомним, сначала командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что в северной операционной зоне Сумское направление остается наиболее опасным. Поэтому военные советовали жителям приграничных районов уехать.

Впоследствии Совет обороны Сумской области из-за постоянных российских обстрелов принял решение об эвакуации жителей населенных пунктов области, находящихся в пятикилометровой приграничной зоне.