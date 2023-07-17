Россияне утром обстреляли Волчанск в Харьковской области: есть раненый

Российские оккупационные войска утром 17 июля обстреляли Волчанск на Харьковщине, а в течении минувших суток били по населенным пунктам четырех районов региона.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня утром враг обстрелял Волчанск Чугуевского района. Предварительно один гражданский получил ранение. На место выехали экстренные службы", - отметил он.

Кроме того, 16 июля враг из минометов и артиллерии обстреливал приграничные и прифронтовые населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

Так, в селе Благодатовка Купянского района в результате вражеского минометного обстрела повреждены частный дом, хозяйственные постройки и автомобиль.

В селе Одноробовка Богодуховского района в результате вражеского минометного обстрела повреждены 5 частных домов.

Кроме того, враг вечером 16 июля ударил ракетами С-300 по Харькову, в результате чего есть погибший и пострадавшие.

Также вчера вечером в Немышлянском районе Харькова двое гражданских мужчин 21 и 22 лет пытались разобрать неустановленный взрывоопасный предмет. В результате взрыва оба получили ранения и были госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

"На линии столкновения защитники Харьковщины надежно удерживают свои позиции. Южнее села Масютовка враг пытался вести наступательные действия, но под огнем наших военных отступил с потерями", - отметил Синегубов.

Напомним, российские оккупационные войска в ночь на 16 июля также били ракетами по центральной части Харькова. Первые взрывы горожане услышали около 1:30, через несколько минут после объявления воздушной тревоги в области.