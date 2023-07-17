Армия РФ выпустила по Херсонщине 373 снаряда: в ОВА рассказали о последствиях

Россия продолжает вести захватническую войну и убивать мирное население Украины. В течение суток 16 июля россияне 89 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 373 снаряда.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, оккупанты били из минометов, артиллерии, "Градов", авиации и нанесли удар беспилотниками.

По городу Херсон враг выпустил 40 снарядов.

Так, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, складские помещения, территорию авторынка и одного из инфраструктурных предприятий города, фермерское хозяйство в области.

"Из-за российской агрессии один человек погиб, еще 9 (из них 2 - дети) получили ранения", - отметил Прокудин.

Напомним, что ранее 16 июля областные власти сообщили, что в селе Трифоновка Великоалександровской общины от взрыва пострадали два мальчика, которые играли с найденным на улице неизвестным предметом.

Кроме того, известно, что два человека получили ранения в результате обстрела 16 июля поселка Разлив Белозерской общины, а из-за пожара, возникшего в поле в этой местности, сгорел урожай пшеницы.