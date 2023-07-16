Оккупанты снова нанесли удар по Харькову: есть пострадавшие

Семь человек пострадали, по предварительным данным, в результате удара российских оккупационных войск по Основянскому району Харькова вечером 16 июля. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Есть неподтвержденная информация и об одном погибшем.

По его словам, на месте попадания возник пожар, который тушат сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Подробности же о последствиях происшествия пока неизвестны.

Напомним, что в ночь на 16 июля войска РФ уже наносили ракетный удар по Харькову – по предварительным данным, с территории Белгородской области. Было зафиксировано попадание двух ракет С-300 в стадион и дорожное покрытие в Шевченковском районе. Были повреждены четырехэтажный дом и частные автомобили.

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