Россия нанесла ракетный удар по центру Харькова

Российские оккупационные войска ночью, 16 июля, нанесли ракетный удар по центральной части Харькова. Первые взрывы горожане услышали около 1:30, через несколько минут после объявления воздушной тревоги в области.

Об этом сообщили мэр Игорь Терехов и глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Выяснилось, что оккупанты с территории Белгородской области запустили по Харькову 4 ракеты из ЗРК С-300.

Две ракеты взорвались в воздухе, еще две попали в землю на стадионе и в дорожное покрытие на территории Шевченковского района Харькова.

В результате атаки в 4-этажном доме выбиты окна. Никто не пострадал.

В течение суток 15 июля враг из минометов и артиллерии обстреливал приграничные и прифронтовые населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

33-летний мужчина погиб в результате обстрела села Колодязное, еще один получил ранения. Поврежден частный жилой дом.

Накануне, 14 июля, российские захватчики открыли огонь по Харьковской области. В результате атаки один человек погиб. В течение предыдущих суток в районах Кисловки и Котляровки Купянского района Харьковской области российские оккупанты применяли боевую авиацию.