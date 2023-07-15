Оккупанты убили мужчину в Харьковской области

Российские захватчики 15 июля открыли огонь по Харьковской области. В результате атаки один человек погиб.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

На этот раз целью окупантов стало село Колодязное Купянского района. В результате атаки погиб гражданский 33-летний мужчина.

Еще один человек получил ранения. На место прибыли экстренные службы. Все потерпевшие получают медицинскую помощь.

Заметим, что в последний раз в этот день в области воздушная тревога была объявлена в три ночи и продолжалась до четырех утра.

Напомним, в течение суток 13 июля в районах Кисловки и Котляровки Купянского района Харьковской области российские оккупанты применяли боевую авиацию.

За прошедшие сутки до этого российские войска продолжали обстреливать прифронтовые районы Харьковской области. В пгт Двухлетняя Купянского района 67-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован в больницу.