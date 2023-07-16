В Херсонской области дети играли с найденным на улице предметом: из-за взрыва их госпитализировали

Двое детей пострадали 16 июля в результате взрыва в селе Трифоновка Великоалександровской общины. Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"В Трифоновке на улице дети нашли неизвестный предмет. Во время игры устройство сдетонировало. Травмы получили мальчики 8 и 10 лет", - рассказал глава области.

По его словам, у детей диагностированы черепно-мозговые травмы и контузия. Младший еще получил осколочные ранения туловища и рук, а также ожог ноги. Мальчики были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

В этой связи Прокудин также призвал родителей детей быть бдительными и объяснять им, какая опасность может стоять за играми с неизвестными предметами.

В свою очередь, как сообщили в Херсонской областной прокуратуре, речь идет о детонации взрывоопасного предмета, оставленного оккупантами. Отмечается, что прокуроры совместно со следователями проводят первоочередные меры по фиксированию преступления, совершенного армией России.

При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса).