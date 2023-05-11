В Херсонской области мужчина взорвался на российской мине

11 мая возле села Благодатное двое мужчин осматривали земельный участок, на котором планировали проводить сельскохозяйственные работы. Идя вдоль трассы Херсон - Николаев, один из них наступил на сдетонировавшую мину.

От полученных ранений мужчина погиб на месте, сообщили в Офисе генпрокурора.

Там отметили, что второй мужчина не пострадал. Пока прокуроры и полицейские проводят расследование.

Олешковская окружная прокуратура Херсонской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

9 мая в Николаевской области во время выполнения земляных работ в полях два трактора наехали на взрывоопасные предметы, оставленные русскими во время оккупации.

Напомним, в Минагрополитики спрогнозировали, что к середине мая успеют разминировать не менее 30-40% заминированных сельскохозяйственных земель Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.