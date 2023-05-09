В Николаевской области два трактора взорвались на российской мине

В Николаевской области во время выполнения земляных работ в полях два трактора наехали на взрывоопасные предметы, оставленные русскими во время оккупации.

В селе Высунск 39-летний мужчина трактором наехал на взрывоопасный предмет, который сдетонировал. Повреждения получила только сельскохозяйственная техника, водитель не пострадал, сообщили в Управлении ГСЧС.

Другой случай произошел в поле между с. Любомировка и Новогригоровка. В результате взрыва 56-летний тракторист получил минно-взрывную травму и был госпитализирован в больницу.

Спасатели призывают жителей деоккупированных территорий помнить о высокой минной опасности, в том числе не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек, другие открытые местности, особенно те, которые были оккупированы или где шли боевые действия, или находившиеся под враждебной оккупацией.

Напомним, 11 апреля вблизи села Сподобовка Купянского района на неизвестном взрывоопасном предмете в поле взорвался 32-летний мужчина. Он получил контузию и был госпитализирован. В селе Рубежное Чугуевского района 48-летний мужчина на собственном подворье взорвался на российской мине. Также госпитализирован с минно-взрывной травмой.