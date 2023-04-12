На Харьковщине два человека подорвались на мине: захватчики обстреляли четыре района области

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстрелы приграничных и прифронтовых населенных пунктов Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района повреждены по меньшей мере 4 жилых дома и дорожное полотно.

Кроме того, в Изюмском районе в результате падения российского БПЛА произошел пожар на площади 10 га на открытой территории в поле.

Также в результате обстрела из РСЗО села Кондрашовка Купянского района ранения получила 62-летняя женщина.

Синегубов напомнил, что в области остается высокой минная опасность. Вчера вблизи села Сподобовка Купянского района на неизвестном взрывоопасном предмете в поле подорвался 32-летний мужчина. Он получил контузию и был госпитализирован.

Кроме того, в селе Рубежное Чугуевского района 48-летний мужчина во дворе дома подорвался на российской мине. Он госпитализирован с минно-взрывной травмой.

Всего за минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 161 взрывоопасный предмет.

Отметим, оккупационные силы Российской Федерации в течение суток 10 апреля атаковали пограничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов Харьковской области. В результате российских обстрелов села Кучеривка Купянского района разрушено гражданское предприятие.