Лесной пожар и раненый: россияне обстреляли Харьковщину из "Градов"

За прошедшие сутки российские войска обстреливали приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

В селе Куриловка Купянского района обстрелами повреждено по меньшей мере 15 частных домов, есть разрушение жилого дома в селе Петропавловка, сообщил глава области Олег Синегубов.

Российские войска продолжают воевать с гражданским населением. В селе Караическое Чугуевского района 36-летний гражданский мужчина попал под минометный обстрел, госпитализирован в тяжелом состоянии.

В Купянском районе из-за вражеских обстрелов из РСЗО "Град" произошел лесной пожар.

Кроме того, в области остается высокой минная опасность. В селе Снежковка Изюмского района 38-летний мужчина в собственном огороде наступил на противопехотную мину "Лепесток". Госпитализирован с осколочными ранениями.

Напомним, вчера на Харьковщине на мине взорвался мужчина, а оккупанты обстреляли Чугуевский район и Купянск