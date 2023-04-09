На Харьковщине на мине подорвался мужчина, а оккупанты снова обстреляли Чугуевский район и Купянск

Российские оккупационные войска продолжают террор мирного населения Харьковщины. Так, 9 апреля оккупанты обстреляли Чугуевский район и Купянск.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня под минометным обстрелом находилось село Караическое Чугуевского района. Получил серьезные травмы гражданский мужчина примерно 30 лет. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь", - отметил он.

Также под вражеским огнем был и Купянск. Там оккупанты из РСЗО обстреливали жилые дома и частные территории.

Кроме того, как сообщили в управлении ГСЧС в Харьковской области, 9 апреля в Изюмском районе мужчина в огороде наступил на мину "лепесток", в результате чего он получил осколочные ранения разной степени тяжести. Он был доставлен в городскую больницу. Окончательные обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, 8 апреля под обстрелами врага находились приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.