Россияне выпустили ракеты по Харьковщине: в ОВА рассказали о последствиях

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки под обстрелами врага находились приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, вчера утром враг нанес ракетный удар (предварительно ракета Х-59) по территории рядом с Лозовеньковским водохранилищем в Харьковском районе. Частично повреждены здания ресторанного комплекса и дом в пгт. Малая Даниловка.

По пгт Большой Бурлук Купянского района оккупанты нанесли ракетный удар. Ракета С-300 попала в землю в открытой местности. Частично повреждены 3 жилых дома и 3 хозяйственные постройки.

Кроме того, в области продолжаются работы по разминированию. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 6 га территории и обезвредили 117 взрывоопасных предметов.

Отметим, российские оккупационные войска в субботу, 8 апреля, снова нанесли удары по гражданскому населению Купянского района. В результате обстрела пгт Двуречная погибли двое мужчин - 65 и 34 лет.