Армия РФ обстреляла завод и зерновой терминал в Херсонской области

Российские оккупационные войска в течение суток 8 апреля 71 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 71 обстрел, выпустив по Херсонской области 495 снарядов.

23 снаряда попали в Херсон.

"Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области, линию электропередач, территорию судозавода Корабельного района города и зернового терминала Бериславского района", – уточнил Прокудин.

По словам главы области, жертв среди гражданского населения нет.

Кроме того, с деоккупированной территории области за сутки эвакуирован 61 человек.

Напомним, армия страны-агрессора РФ утром 7 апреля обстреляла из тяжелой артиллерии Станислав Херсонской области. Снаряд попал в жилой дом, проломил крышу и сдетонировал. Ранение получила женщина и двое детей.

Также в городе Берислав Херсонской области 7 апреля под обстрел попала бригада скорой помощи.