ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
ЕБРР - поддержка наших ЕБРР - поддержка наших
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Россияне снова обстреляли Харьковщину: есть погибшие и раненая

Россияне снова обстреляли Харьковщину: есть погибшие и раненая
Оккупанты снова ударили по Харьковщине.

Российские оккупационные войска в субботу, 8 апреля, снова нанесли удары по гражданскому населению Купянского района.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня в результате обстрела пгт Двуречная, к сожалению, погибли двое мужчин - 65 и 34 лет", - отметил он.

Кроме того, в селе Подолы в результате обстрелов ранение получила 65-летняя женщина. В настоящее время медики оказывают ей необходимую помощь.

Напомним, 7 апреля враг обстрелял приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

Автор:
Нина Комащенко