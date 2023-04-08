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Россияне снова обстреляли Харьковщину: есть погибшие и раненая
Российские оккупационные войска в субботу, 8 апреля, снова нанесли удары по гражданскому населению Купянского района.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Сегодня в результате обстрела пгт Двуречная, к сожалению, погибли двое мужчин - 65 и 34 лет", - отметил он.
Кроме того, в селе Подолы в результате обстрелов ранение получила 65-летняя женщина. В настоящее время медики оказывают ей необходимую помощь.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, 7 апреля враг обстрелял приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.