Россияне снова обстреляли Харьковщину: есть погибшие и раненая

Российские оккупационные войска в субботу, 8 апреля, снова нанесли удары по гражданскому населению Купянского района.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня в результате обстрела пгт Двуречная, к сожалению, погибли двое мужчин - 65 и 34 лет", - отметил он.

Кроме того, в селе Подолы в результате обстрелов ранение получила 65-летняя женщина. В настоящее время медики оказывают ей необходимую помощь.

Напомним, 7 апреля враг обстрелял приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.