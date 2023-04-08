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На Харьковщине россияне обстреляли жилые дома и сельскохозяйственное предприятие
Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки враг продолжал обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, под вражескими ударами находились Гурьев Казачок, Лукьянцы, Амбарне, Красное Первое, Двухлетняя, Крахмальное, Кондрашовка и другие населенные пункты.
В результате обстрела села Борисовка Харьковского района погиб гражданский мужчина 39 лет.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В пгт Двухлетняя Купянского района обстрелами повреждены частные дома и хозяйственные постройки.
Также в селе Кучеривка Купянского района повреждены здания сельскохозяйственного предприятия, произошел пожар.
Кроме того, в области остается очень высокой минная опасность.
"Вчера в районе села Николаевка Чугуевского района в поле у лесополосы на неизвестном взрывном устройстве подорвались и получили ранения 3 человека - мужчины 40 и 55 лет, а также 50-летняя женщина. Все они госпитализированы в состоянии средней тяжести", - отметил Синегубов.
Он добавил, что за минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали 8 га территории и обезвредили 91 взрывоопасный предмет.
Отметим, накануне враг из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и другого вооружения вел обстрелы приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов. В результате обстрелов Купянска разрушены частный жилой дом и хозяйственные постройки.