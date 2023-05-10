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Происшествия
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В Ровенской области на мине подорвался трактор: есть жертвы

Трактор, поле, Ровенская область
Подрыв трактора в Ровенской области. Фото: Виталий Коваль / Telegram

В приграничье Ровенской области на мине подорвался трактор, в результате чего один человек погиб, еще один – травмирован. Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

По его словам, инцидент произошел 10 мая в поле на территории Дубровицкой территориальной громады.

Водитель трактора заехал на поле, проигнорировав табличку о заминировании территории и ограждение.

В настоящее время на месте происшествия работают все соответствующие службы.

"В который раз призываю быть внимательными и соблюдать здравый смысл. Речь идет, прежде всего, о вашей жизни и безопасности!" – добавил Коваль.

Автор:
Артем Ющенко