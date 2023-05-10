- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
В Ровенской области на мине подорвался трактор: есть жертвы
В приграничье Ровенской области на мине подорвался трактор, в результате чего один человек погиб, еще один – травмирован. Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.
По его словам, инцидент произошел 10 мая в поле на территории Дубровицкой территориальной громады.
Водитель трактора заехал на поле, проигнорировав табличку о заминировании территории и ограждение.
В настоящее время на месте происшествия работают все соответствующие службы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"В который раз призываю быть внимательными и соблюдать здравый смысл. Речь идет, прежде всего, о вашей жизни и безопасности!" – добавил Коваль.