Два человека пострадали в результате обстрелов Харьковской области

Оккупационные силы Российской Федерации очередной атакой на Харьковскую область повлекли за собой разрушение, также есть пострадавшие среди гражданских.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Враг из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреливал приграничные и прифронтовые населенные пункты Чугуевского и Купянского районов.

Под вражеский огонь попали районы населенных пунктов Волчанск, Караическое, Бударки, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка и другие.

В результате обстрелов двое гражданских мужчин 49 и 60 лет получили легкие ранения. В госпитализации пострадавшие не нуждались.

В Купянске россияне обстрелом из РСЗО повредили помещение предприятия и 2 частных жилых дома.

Кроме того, в регионе идет разминирование. 17 июля пиротехники ГСЧС обследовали около 12 га территории и обезвредили 143 взрывоопасных предмета.

Напомним, что из-за систематических атак врага Совет обороны Харьковской области принял решение об обязательной эвакуации детей из 9 населенных пунктов Волчанской громады.