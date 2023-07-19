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В Житомирской области в результате российской атаки поврежден инфраструктурный объект
Российские оккупационные войска под утро 19 июля атаковали Житомирщину дронами-камикадзе.
Об этом сообщает глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
"По предварительной информации в результате удара "шахедами" пострадал инфраструктурный объект, есть повреждения частных домохозяйств", - отметил он.
Все экстренные службы прибыли на место происшествия и работают.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По его словам, в настоящее время информации о жертвах нет, информация о масштабах повреждений уточняется.
Напомним, ночью враг атаковал дронами Украину. В частности, зафиксировали попадания в Херсоне, там повреждены дом культуры и двухэтажный дом.