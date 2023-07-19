В Житомирской области в результате российской атаки поврежден инфраструктурный объект

Российские оккупационные войска под утро 19 июля атаковали Житомирщину дронами-камикадзе.

Об этом сообщает глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

"По предварительной информации в результате удара "шахедами" пострадал инфраструктурный объект, есть повреждения частных домохозяйств", - отметил он.

Все экстренные службы прибыли на место происшествия и работают.

По его словам, в настоящее время информации о жертвах нет, информация о масштабах повреждений уточняется.

Напомним, ночью враг атаковал дронами Украину. В частности, зафиксировали попадания в Херсоне, там повреждены дом культуры и двухэтажный дом.