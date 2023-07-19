Атака РФ по Одесской области: повреждены дома, зерновой терминал и много пострадавших

Российские войска ночью атаковали Одесскую область десятками ракет и беспилотников, в результате чего повреждены дома, зерновой терминал, промышленный объект и туристические базы. Пострадали более 10 человек.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, террористы ударили по Одесской области "Ониксами", а стратегическая авиация нанесла удар ракетами Х-59, Х-22. Одновременно с ракетной атакой россияне запустили по югу и дроны Shahed-136.

"Х-59 была сбита силами ПВО на подлете к берегу и, упав в одном из кварталов Одессы, образовала большое воронку, взрывной волной повреждено несколько зданий вокруг. Трое гражданских травмированы", - отметил он.

По его словам, россияне направили на портовую и критическую инфраструктуру "Ониксы" и Х-22. Они попали в зерновой и масляный терминал, в результате чего повреждены резервуары и оборудование для загрузки. Там вспыхнул пожар, все службы работают над ликвидацией последствий. Информация о пострадавших не поступала.

Кроме того, есть попадание в промышленный объект в Одесском районе , где пострадал гражданский сотрудник и поражены два складских помещения в разных локациях – с табаком и фейерверками. Пожарные ликвидируют пожар площадью более 3000 кв.

Также в небе над Одесской областью было сбито 8 дронов типа Shahed-136. В результате воздушных боев и падения обломков занялись и повреждены туристические базы и гостиницы в прибрежной зоне Коблевской громады, там пострадали двое гражданских.

"В результате боевой работы по уничтожению ракет и дронов взрывной волной в жилых комплексах Одессы повреждены несколько многоквартирных домов. По меньшей мере 6 одесситов, среди которых 9-летний мальчик, обратились за медицинской помощью, в связи с получением ранений обломками стекла и других предметов", – добавил глава ОВА.

Напомним, российские оккупанты ночью 19 июля атаковали Украину ракетами и беспилотниками с южного направления. Силы ПВО уничтожили 37 воздушных целей.