Враг ночью бил по прибрежной зоне в Николаевской области: есть раненые

Войска РФ ночью 19 июля атаковали Николаевскую область, в результате чего произошло разрушение рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Сегодня ночью в результате вражеской атаки по населенному пункту Коблевской громады произошло разрушение и возгорание объектов рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне. Подробная информация уточняется", - отметил он.

По его словам, в результате вражеской атаки пострадали два человека, один из них госпитализирован.

Напомним, российские оккупанты ночью 19 июля атаковали Украину ракетами и беспилотниками с южного направления. Силы ПВО уничтожили 37 воздушных целей.