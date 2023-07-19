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Враг ночью бил по прибрежной зоне в Николаевской области: есть раненые
Войска РФ ночью 19 июля атаковали Николаевскую область, в результате чего произошло разрушение рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Сегодня ночью в результате вражеской атаки по населенному пункту Коблевской громады произошло разрушение и возгорание объектов рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне. Подробная информация уточняется", - отметил он.
По его словам, в результате вражеской атаки пострадали два человека, один из них госпитализирован.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, российские оккупанты ночью 19 июля атаковали Украину ракетами и беспилотниками с южного направления. Силы ПВО уничтожили 37 воздушных целей.