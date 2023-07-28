Країни Перської затоки виступили з єдиною позицією щодо "зернової угоди"

Генеральний секретар Ради співробітництва країн Перської затоки Джасем Альбудайві заявив, що регіон не має розбіжностей щодо "зернової угоди" — всі наполягають на продовженні ініціативи.

Про це повідомила міжнародна арабська газета Al-Awsat.

Він зауважив, що відновлення функціонування Чорноморського коридору важливе для експорту зерна, продовольства та всіх гуманітарних поставок, які сприятимуть забезпеченню продовольчої безпеки для низки країн.

Таку заяву Альбудайві зробив під час зустрічі з послом України в Саудівській Аравії Анатолієм Петренком у штаб-квартирі Генерального секретаріату в Ер-Ріяді.

Додатково він озвучив позицію Ради співробітництва країн Перської затоки щодо війни Росії проти України. За словами Альбудайві, вона ґрунтується на принципах міжнародного права та збереженні міжнародного порядку, заснованого на повазі суверенітету і територіальної цілісності.

"Посадовці обговорили шляхи зміцнення відносин країн Перської затоки та України таким чином, щоб це сприяло служінню спільним інтересам", — зазначає Al-Awsat.

Які країни входять до Перської затоки

Іран;

Оман;

Об'єднані Арабські Емірати;

Саудівська Аравія;

Катар;

Бахрейн;

Кувейт;

Ірак.

Червоним позначено арабські країни Перської затоки. Фото: Wikipedia

Ради співробітництва країн Перської затоки — значення та функції

Рада співробітництва арабських держав Перської затоки – це регіональна міжнародна організація закритого формату.

Організація займається координацією, комунікацією та інтеграцією у всіх економічних, соціальних та культурних справах. Усередині Ради основне регулювання здійснюють в економічних та фінансових питаннях, а також комерції, митниці та комунікаціях.

"Зернова угода" не працює: яка ситуація зараз

Нагадаємо, Туреччина як одна з гарантів роботи "зернового коридору" впевнена, що зернову ініціативу продовжать. Проте нещодавно стало відомо, що Росія заздалегідь планувала вихід і робила відповідні кроки згідно з планом. До нього можуть бути віднесені також атаки на українську портову інфраструктуру відразу після призупинення дії угоди та погрози про атаки на кораблі.

Своєю чергою Київ працює над відновленням роботи "зернового коридору", незважаючи на позицію росіян.