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Россию ожидает "не легкий" ответ, если она атакует корабли в Черном море, — Госдеп США
После приостановки функционирования "зернового коридора" в Черном море остались корабли под разными флагами, которые присоединялись к инициативе. Если Россия перейдет от угроз к действиям и атакует их, то страны-собственницы "не отреагируют на такие атаки легко".
Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател во время брифинга в среду, 25 июля.
"В Черном море есть корабли, участвовавшие в Черноморской зерновой инициативе из каждого уголка мира. Я уверен, что соответствующие страны не отреагируют легко, если Россия атакует эти корабли. Особенно потому, что эти корабли участвовали в Черноморской зерновой инициативе, чтобы доставить украинское зерно и продукты в другие части мира - туда, где в нем нуждаются", - сказал он.
В то же время, что в его понимании означает "не легко" и есть ли конкретные протоколы для ответа в таких случаях, Пател не уточнил.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, Турция как один из гарантов работы "зернового коридора" уверена, что инициативу продолжат. Однако недавно стало известно, что Россия заранее планировала выход и делала соответствующие шаги согласно плану. К нему могут быть отнесены также атаки на украинскую портовую инфраструктуру сразу после приостановки действия соглашения и угрозы об атаках на корабле.
Москва утверждает, что якобы вернется к "зерновому соглашению", но при условии, что его договоренность по РФ будет выполнена. Однако в ООН предлагали выполнить некоторые ее требования, но страна-агрессор отказалась.
В свою очередь Киев работает над возобновлением работы "зернового коридора", несмотря на позицию россиян.
Источник фото: ua.depositphotos.com