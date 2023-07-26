Россию ожидает "не легкий" ответ, если она атакует корабли в Черном море, — Госдеп США

После приостановки функционирования "зернового коридора" в Черном море остались корабли под разными флагами, которые присоединялись к инициативе. Если Россия перейдет от угроз к действиям и атакует их, то страны-собственницы "не отреагируют на такие атаки легко".

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател во время брифинга в среду, 25 июля.

"В Черном море есть корабли, участвовавшие в Черноморской зерновой инициативе из каждого уголка мира. Я уверен, что соответствующие страны не отреагируют легко, если Россия атакует эти корабли. Особенно потому, что эти корабли участвовали в Черноморской зерновой инициативе, чтобы доставить украинское зерно и продукты в другие части мира - туда, где в нем нуждаются", - сказал он.

В то же время, что в его понимании означает "не легко" и есть ли конкретные протоколы для ответа в таких случаях, Пател не уточнил.

Напомним, Турция как один из гарантов работы "зернового коридора" уверена, что инициативу продолжат. Однако недавно стало известно, что Россия заранее планировала выход и делала соответствующие шаги согласно плану. К нему могут быть отнесены также атаки на украинскую портовую инфраструктуру сразу после приостановки действия соглашения и угрозы об атаках на корабле.

Москва утверждает, что якобы вернется к "зерновому соглашению", но при условии, что его договоренность по РФ будет выполнена. Однако в ООН предлагали выполнить некоторые ее требования, но страна-агрессор отказалась.

В свою очередь Киев работает над возобновлением работы "зернового коридора", несмотря на позицию россиян.

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