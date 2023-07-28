РФ проигнорировала просьбу Турции провести переговоры о возобновлении "зернового соглашения"

Президент Владимир Путин проигнорировал просьбу своего коллеги из Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести переговоры о возобновлении "зернового соглашения". В последнее время, Эрдоган неоднократно планировал поговорить с Путиным, чтобы возобновить соглашение, но телефонный разговор так и не состоялся.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам дипломатов, турецкие официальные лица продолжали настаивать на этом вопросе через разные каналы в Кремле.

Такое решение РФ нанесет еще больший ущерб экономике Украины и может увеличить собственный доход России от экспорта зерна из-за повышения мировых цен. Но тем самым Россия создала значительное экономическое давление на Китай, который является крупнейшим получателем украинского зерна. Также в результате такого решения напрягаются отношения с Турцией, еще одним крупным покупателем, который помог добиться первоначального соглашения между Россией и Украиной в прошлом году.

Действия России – часть попытки Путина жестко дипломатически играть как с противниками, так и с партнерами, поскольку война в Украине затягивается.

Ранее Эрдоган заявлял, что намерен обсудить продление "зернового соглашения" с президентом РФ Владимиром Путиным. Эрдоган отмечает, что Анкара продолжает контакты с Москвой на уровне министерств иностранных дел.

Эрдоган надеется, что соглашение удастся возобновить, но подчеркнул, что в данной ситуации западные страны тоже должны учесть ожидания российской стороны.

После выхода РФ из "зернового соглашения", Эрдоган считал, что, несмотря на все заявления, президент РФ Владимир Путин заинтересован в ее продлении.

В то же время, в российском МИДе заявляют, что через год итоги работы по реализации указанных договоренностей выглядят нелестно. Российские банковские платежи, страхование и транспортная логистика, поставка запчастей и зарубежные активы оказались полностью заблокированными, а значит, ООН не выполнила ни одного из пяти условий России.

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