РФ проігнорувала прохання Туреччини провести переговори про відновлення "зернової угоди"

Президент Володимир Путін проігнорував прохання свого колеги з Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана провести переговори про відновлення "зернової угоди". Протягом останнього часу, Ердоган неодноразово планував поговорити з Путіним, щоб відновити угоду, але телефонна розмова так і не відбулася.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За словами дипломатів, турецькі офіційні особи продовжували наполягати на цьому питанні через різні канали в Кремлі.

Таке рішення РФ завдасть ще більшої шкоди економіці України та може збільшити власний дохід Росії від експорту зерна через підвищення світових цін.Але цим самим, Росія створила значний економічний тиск на Китай, який є найбільшим одержувачем українського зерна. Також внаслідок такого рішння напружуються відносини з Туреччиною, ще одним великим покупцем, який допоміг досягти первинної угоди між Росією та Україною минулого року.

Дії Росії є частиною спроби Путіна жорстко дипломатично грати як з супротивниками, так і з партнерами, оскільки війна в Україні затягується.

Раніше Ердоган заявляв, що планує обговорити продовження "зернової угоди" з президентом РФ Володимиром Путіним. Ердоган наголошує, що Анкара продовжує контакти з Москвою на рівні міністерств закордонних справ.

Ердоган сподівається, що угоду вдасться відновити, але наголосив, що в даній ситуації західні країни теж повинні врахувати очікування російської сторони.

Після виходу РФ з "зернової угоди", Ердоган вважав, що попри всі заяви президент РФ Володимир Путін зацікавлений у її продовженні.

В той же час, у російському МЗС заявляють, що через рік підсумки роботи з реалізації зазначених домовленостей виглядають невтішно. Російські банківські платежі, страхування та транспортна логістика, постачання запчастин та закордонні активи виявилися повністю заблокованими, а отже ООН не виконала жодну з п’яти умов Росії.

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