Африканські лідери вимагають від Путіна відновити "зернову угоду"

Лідери країн Африки закликали президента Росії Володимира Путіна відновити повноцінну роботу Чорноморської зернової ініціативи, з якої в односторонньому порядку вийшла РФ.

Про це повідомляє Reuters.

"Перебої у постачанні енергії та зерна мусять негайно припинитися. "Зернова угода" мусить бути відновлена для користі усьому людству, особливо африканцям", - заявив глава комісії Африканського союзу Муса Факі Махамат під час саміту Африка-Росія, що завершився у Санкт-Петербурз.

Також він наголосив, що "ця війна має припинитися".

"І вона може закінчитися лише на основі справедливості й логіки”, - додав очільник Африканського союзу.

"Зернова угода" не працює: яка ситуація зараз

Туреччина як одна з гарантів роботи "зернового коридору" впевнена, що зернову ініціативу продовжать. Проте нещодавно стало відомо, що Росія заздалегідь планувала вихід і робила відповідні кроки згідно з планом. До нього можуть бути віднесені також атаки на українську портову інфраструктуру відразу після призупинення дії угоди та погрози про атаки на кораблі.

Своєю чергою Київ працює над відновленням роботи "зернового коридору", незважаючи на позицію росіян.

Безкоштовне зерно від РФ для Африки: що пообіцяв диктатор

На економічному форумі "Росія-Африка" 27 липня Путін заявив, що РФ у найближчі три-чотири місяці, буде готова безоплатно надати Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, ЦАР, Еритреї по 25-50 тисяч тонн зерна. При цьому він анонсував і безкоштовну доставку продукції.

Реагуючи на це, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш сказав, що невелика кількість пожертвувань не виправить драматичного впливу завершення зернової угоди, яка дозволяла безпечно експортувати українське продовольство.

У США також вважають, що обіцянки Путіна про безкоштовне зерно для кількох країн Африки не врятують ситуації, яка склалася через вихід країни-агресорки із зернової угоди.

Зауважимо, що Росія краде зерно з окупованої території України. Днями представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що країна-агресорка має задачу продавати це продовольство в Африку та Азію. Про це свідчать ракетні удари по Одеській області, які РФ активізувала після виходу із зернової угоди. Таким чином росіяни намагаються знищити українську портову інфраструктуру.

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