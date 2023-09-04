Путин заявил Эрдогану, что готов обсудить возвращение к "зерновому соглашению"

4 сентября во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия согласна обсудить Черноморское зерновое соглашение.

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Об этом пишет Reuters.

Эрдоган, ранее игравший значительную роль в убеждении Путина соблюдать "зерновое соглашение", пытается заставить российского президента вернуться к инициативе. Турецкий лидер сказал, что мир ожидает новостей по решению проблемы зернового коридора.

На это Путин ответил, что он открыт для переговоров по этому вопросу, а также выразил надежду завершить переговоры по газовому хабу в Турции.

Путин заявил, что Россия может вернуться к зерновому соглашению, если Запад выполнит отдельный меморандум, согласованный одновременно с ООН, чтобы облегчить российский экспорт продовольствия и удобрений.

Хотя российский экспорт данных товаров не подпадает под санкции Запада, введенные после вторжения России в Украину, Москва заявила, что ограничения на платежи, логистику и страхование препятствуют поставкам. Одним из основных требований Москвы является восстановление подключения Россельхозбанка к системе интернациональных платежей SWIFT. ЕС прекратил его в июне 2022 года в рамках широких санкций, введенных в ответ на вторжение.

Издание пишет, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш направил российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову набор конкретных предложений, направленных на возобновление соглашения.

Сейчас в РФ обсуждают возможности поставки в Турцию до 1 миллиона тонн российского зерна по сниженным ценам для последующей переработки на турецких заводах и доставки в страны, которые больше всего в нем нуждаются.

Напомним, Россия вышла из соглашения в июле – через год после того, как она была заключена при посредничестве ООН и Турции – жалуясь на то, что ее собственный экспорт продовольствия и удобрений сталкивается с препятствиями и что недостаточное количество украинского зерна поступает в нуждающиеся страны.

После приостановки работы "зернового коридора" компании, занимающихся судоходством и страхованием, выразили обеспокоенность по безопасности. Учитывая, что российские войска активизировали обстрелы зерновой инфраструктуры в Украине, прежде всего - в Одесской области.

В свою очередь, Украина создала новый "гуманитарный коридор", отметив, что он будет использоваться в первую очередь для эвакуации судов, застрявших в украинских портах.