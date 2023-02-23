Генасамблея ООН схвалила резолюцію з закликом до РФ вивести війська з України: хто як проголосував

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй на засіданні 23 лютого перед річницею повномасштабного російського вторгнення схвалила резолюцію про принципи Статуту ООН, які лежать в основі досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

За це рішення проголосувала 141 країна, сім (Білорусь, КНДР, Еритрея, Малі, Нікарагуа, Росія та Сирія) висловилися проти, а 32 утрималися. Серед останньої категорії опинилися, зокрема, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, які входять до одного військового блоку ОДКБ з Росією, а також Узбекистан, Іран і Куба.

У документі наголошується на необхідності якнайшвидшого миру в Україні відповідно до принципів Статуту ООН, підтримуються зусилля генерального секретаря організації Антоніу Гутерріша та країн-членів ООН щодо сприяння встановленню такого миру, зокрема відповідно до принципів суверенної рівності та територіальної цілісності держав.

Також Генасамблея закликає країни та міжнародні організації "подвоїти підтримку" дипломатичних зусиль щодо досягнення миру в Україні, підтверджує свою прихильність до суверенітету, незалежності, єдності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води.

Документ знову вимагає від РФ негайно, повністю та беззастережно вивести усі свої збройні сили з території України у її міжнародно визнаних кордонах, а також закликає до припинення бойових дій.

Крім того, у ньому міститься заклик до сторін збройного конфлікту дотримуватися Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 1949 року та провести повний обмін військовополоненими, звільнити всіх незаконно затриманих осіб та повернути всіх інтернованих та насильно переміщених та депортованих цивільних осіб, включаючи дітей.

Генасамблея ООН також закликає до повного дотримання сторонами зобов'язань з міжнародного гуманітарного права та "постійної турботи про те, щоб щадити громадянське населення та цивільні об'єкти", до забезпечення безпечного та безперешкодного гуманітарного доступу до тих, хто потребує допомоги, та утримання від атак та знищення об'єктів, необхідних для виживання мирного населення.

Резолюція закликає до негайного припинення атак на критично важливу інфраструктуру України та будь-яких навмисних нападів на цивільні об'єкти, включаючи житлові будинки, школи та лікарні.

При цьому особливо наголошується на необхідності забезпечення притягнення до відповідальності за скоєні в Україні найбільш серйозні злочини з міжнародного права шляхом проведення належного, справедливого та незалежного розслідування та судового переслідування на національному або міжнародному рівні, відновлення справедливості для всіх жертв та запобігання майбутнім злочинам.

Також у документі міститься наполегливий заклик до всіх країн співпрацювати в дусі солідарності з метою подолання глобальних наслідків війни для продовольчої безпеки, енергетики, фінансів, навколишнього середовища, а також для фізичної та технічної ядерної безпеки та підтримувати зусилля Гутерріша в цьому. Як зазначено в резолюції, заходи щодо досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні мають враховувати ці фактори.

Зазначимо, що саме цей документ, який отримав у документації ООН код A/ES-11/L.7, напередодні закликав на засіданні Генасамблеї ООН міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Нагадаємо також, що у жовтні Генасамблея ООН ухвалила резолюцію під назвою "Територіальна цілісність України: захищаючи принципи Статуту ООН", в якій засуджувалась оголошена Росією анексія Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. Її тоді схвалили143 країни і лише п'ять виступили проти - це Білорусь, Північна Корея, Нікарагуа, Сирія та сама Росія.