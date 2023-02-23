Генассамблея ООН одобрила резолюцию с призывом к РФ вывести войска из Украины: кто как проголосовал

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций на заседании 23 февраля перед годовщиной полномасштабного российского вторжения одобрила резолюцию о принципах Устава ООН, лежащих в основе достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине.

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За это решение проголосовала 141 страна, семь (Беларусь, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Россия и Сирия) высказались против, а 32 воздержались. Среди последней категории оказались, в частности, входящие в один военный блок ОДКБ с Россией Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, а также Узбекистан, Иран и Куба.

В документе подчеркивается необходимость скорейшего мира в Украине в соответствии с принципами Устава ООН поддерживаются усилия генерального секретаря организации Антониу Гутерриша и стран-членов ООН по содействию установлению такого мира, в частности в соответствии с принципами суверенного равенства и территориальной целостности государств.

Также Генассамблея призывает страны и международные организации "удвоить поддержку" дипломатических усилий по достижению мира в Украине, подтверждает свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды.

Документ вновь требует от РФ немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах, а также призывает к прекращению боевых действий.

Кроме того, в нем содержится призыв к сторонам вооруженного конфликта соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными от 1949 года и провести полный обмен военнопленными, освободить всех незаконно задержанных лиц и вернуть всех интернированных и насильственно перемещенных и депортированных гражданских лиц, включая детей.

Генассамблея ООН также призывает к полному соблюдению сторонами обязательств по международному гуманитарному праву и "постоянному проявлению заботы о том, чтобы щадить гражданское население и гражданские объекты", обеспечению безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа к нуждающимся в помощи и воздерживанию от атак и уничтожения объектов, необходимых для выживания мирного населения.

Резолюция призывает к немедленному прекращению атак на критически важную инфраструктуру Украины и любых преднамеренных нападений на гражданские объекты, включая жилые дома, школы и больницы.

При этом особо отмечается необходимость обеспечения привлечения к ответственности за совершенные в Украине наиболее серьезные преступления по международному праву путем проведения надлежащего, справедливого и независимого расследования и судебного преследования на национальном или международном уровне, восстановления справедливости для всех жертв и предотвращения будущих преступлений.

Также в документе содержится настоятельный призыв ко всем странам сотрудничать в духе солидарности в целях преодоления глобальных последствий войны для продовольственной безопасности, энергетики, финансов, окружающей среды, а также для физической и технической ядерной безопасности, и поддерживать усилия Гутерриша в этом. Как указано в резолюции, меры по достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине должны учитывать эти факторы.

Отметим, что именно этот документ, получивший в документации ООН код A/ES-11/L.7, накануне призвал, выступая на заседании Генассамблеи ООН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним также, что в октябре Генассамблея ООН приняла резолюцию под названием "Территориальная целостность Украины: защищая принципы Устава ООН", в которой осуждалась объявленная Россией аннексия Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. Ее тогда одобрили143 страны и лишь пять выступили против - это Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и сама Россия.