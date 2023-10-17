Домовленості виконуються. Зеленський підтвердив, що США передали ATACMS

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські війська використовують для ударів по російським базам американські далекобійні ракети ATACMS.

Про це він розповів у своєму вечірньому зверненні.

Зеленський зазначив, що всі домовленості, які були досягнуті з президентом США Джо Байденом виконуються.

"Дякую всім, хто воює й працює заради України! Дякую всім, хто допомагає! І сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з Президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно – "атакамси" себе показали", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Україна використала для дальніх ударів по російських позиціях американські ракети ATACMS, які були доставлені таємно.

24 вересня, після візиту у США Зеленський оголосив, що під час зустрічей з міжнародними партнерами було прийнято численні важливі рішення, зокрема в оборонній сфері. Він зазначив, що новий пакет від США включає в себе зразки зброї, які заявлять самі про себе на полі бою, натякаючи на далекобійні ракети ATACMS.