Удары по территории РФ разрешили? В США заявили, что Украина сама будет решать, как применять поставленное оружие

Украинские власти и ВСУ имеют право самостоятельно решать, где и как применять оружие, переданное Киеву западными союзниками.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина.

"Важно отметить, что решения о том, как применять западную военную технику и где применять, — эти решения принимать исключительно украинцам. Они должны решать, как лучше защищать свою страну, как лучше вернуть земли. Мы оставляем это исключительно на их усмотрению. Здесь наш влияние на ситуацию может быть только консультационным", - подчеркнул Блинкен.

По его словам, США не собираются "поощрять" нанесение ударов Вооруженных сил Украины по территории России и не поддерживают подобные атаки.

Однако, как подчеркнул Блинкен, окончательное решение по осуществлению этих атак в любом случае остается за Украиной, военное руководство которой должно решать, насколько необходимы эти удары.

Отметим, что в США до сих пор продолжаются дискуссии об отправке армейских тактических ракетных систем большой дальности, также известных как ATACMS в Украину. В Белом доме опасаются, что это может привести к эскалации войны.

После украинской атаки на штаб Российского Черноморского флота, совершенную британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow, все убедились, насколько важными крылатые ракеты стали для Украины.

Недавно президент Джо Байден сказал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому во время встречи в Вашингтоне, что Соединенные Штаты предоставят небольшое количество ракет дальнего радиуса действия ATACMS для помощи в войне с Россией.

Кроме того, немецкое правительство уже несколько месяцев обсуждает возможность поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus и недавнее решение США направить Киеву ракеты ATACMS может повлиять и на позицию Берлина.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию предоставить Украине крылатые ракеты Taurus и заявил, что опасения о том, что это приведет к эскалации, "необоснованны".