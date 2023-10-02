США вскоре объявят о новом пакете помощи для Украины

Соединенные Штаты готовятся объявить новый пакет помощи для Украины. сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, подчеркнув важность поддержки Украины в контексте событий, которые разворачиваются на ее территории.

Об этом сообщает " Голос Америки".

Она отметила, что Украина получает международную поддержку от более чем 140 стран, осудивших вторжение России.

"За Украиной стоит сильная, очень сильная международная коалиция", - заявила спикер.

По ее словам, новый пакет помощи для Украины будет анонсирован в скором времени, и это станет еще одним доказательством поддержки и подтверждением постоянной солидарности США с украинским народом.

В то же время Associated Press сообщало, что США полностью исчерпали возможности долгосрочного финансирования Украины в рамках USAI, которая предоставляет деньги для заключения контрактов на поставку оружия.

Об этом говорилось в письме контролера Пентагона Майкла Маккорда для лидеров Палаты представителей и Сената.

Отмечается, что без дополнительного финансирования США будут вынуждены отложить или сократить поставки оружия ПВО, боеприпасов, беспилотников и другого вооружения, которое "критически важно, когда Россия готовится к проведению зимнего наступления".

Маккорд сообщил лидерам Палаты представителей и Сената, что из 25,9 миллиардов долларов, выделенных Конгрессом для пополнения поступающих в Украину военных запасов США, осталось 1,6 миллиарда долларов.