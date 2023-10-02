США незабаром оголосять про новий пакет допомоги для України

Сполучені Штати готуються оголосити про новий пакет допомоги для України. повідомила речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр, підкресливши важливість підтримки України в контексті подій, які розгортаються на її території.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Вона наголосила на тому, що Україна отримує міжнародну підтримку від понад 140 країн, які засудили вторгнення Росії.

"За Україною стоїть сильна, дуже сильна міжнародна коаліція", - заявила речниця.

За її словами, новий пакет допомоги для України буде анонсований незабаром, і це буде ще одним доказом підтримки і підтвердженням постійної солідарності США з українським народом.

В той же час, Associated Press повідомляло, що США повністю вичерпали можливості довгострокового фінансування України в рамках USAI, яка надає гроші для укладення контрактів на постачання зброї.

Про це йшлося у листі контролера Пентагону Майкла Маккорда для лідерів Палати представників і Сенату.

Зазначається, що без додаткового фінансування США будуть змушені відкласти або скоротити постачання зброї ППО, боєприпасів, безпілотників та іншого озброєння, яке "критично важливе, коли Росія готується до проведення зимового наступу".

Маккорд повідомив лідерам Палати представників і Сенату, що з 25,9 мільярдів доларів, виділених Конгресом для поповнення військових запасів США, які надходять в Україну, залишилося 1,6 мільярда доларів.