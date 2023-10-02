Байден сподівається, що республіканці дотримаються свого слова щодо підтримки України

Президент США Джо Байден закликав республіканців Конгресу якнайшвидше підтримати законопроект про надання додаткової допомоги Україні, заявивши, що він "втомився" від політичних суперечок, які ледь не призвели до припинення роботи уряду.

Про це повідомляє Reuters.

Байден зазначив, що республіканці пообіцяли надати допомогу Україні шляхом окремого голосування.

"Вони сказали, що збираються підтримати Україну в окремому голосуванні, ми ні за яких обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана. Я повністю очікую, що спікер Конгресу дотримається свого зобов’язання забезпечити затвердження підтримки, необхідної, щоб допомогти Україні, яка захищається від агресії та жорстокості", — заявив Байден.

Відповідаючи на запитання, чи може він довіряти спікеру Палати представників республіканцю Кевіну Маккарті в дотриманні угод, Байден сказав: "Ми щойно уклали одну з них щодо України, тож дізнаємося".

Байден закликав республіканців діяти швидко, щоб уникнути нової кризи в листопаді.

"Не втрачайте час, як ви це робили все літо. Прийміть бюджетну угоду на рік. Поважайте угоду, яку ми уклали кілька місяців тому".

Нагадаємо, палата представників і Сенат США затвердили бюджет для фінансування урядових органів країни на 45 днів, щоб уникнути "шатдауну". Однак документ не включає допомогу Україні.

Загроза "шатдауну": в чому була небезпека?

30 вересня у США завершився фінансовий рік, і якщо б Конгрес не ухвалив принаймні тимчасовий бюджет, з 1 жовтня розпочався б "шатдаун" – призупинення роботи та фінансування деяких держорганів.

Днями Сенат США підтримав резолюцію щодо короткострокового бюджету, яка мала допомогти уникнути "шатдауну" й водночас передбачала допомогу Україні.

Однак частина республіканців у Палаті представників виступила проти подальшої допомоги Україні та тимчасового фінансування.

Спікер Палати представників США, республіканець Кевін Маккарті запропонував виключити пакет допомоги із законопроєкту. Пізніше нижня палата Конгресу ухвалила документ без цієї підтримки.