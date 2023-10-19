Зеленський провів розмову з Байденом: про що саме йому розповів

Президент Володимир Зеленський ввечері 19 жовтня провів розмову з американським колегою Джозефом Байденом. Як повідомив глава української держави в Telegram-каналі, він подякував президенту США за "ефективне виконання наших нещодавніх оборонних домовленостей".

"Українців дуже надихнуло отримання ракет ATACMS, а наші воїни успішно застосовують їх на полі бою. Обговорили подальше посилення наших далекобійних спроможностей", - зазначив Зеленський.

Крім того, президент подякував за плідний, за його оцінкою, візит спецпредставниці США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, під час якого було розпочато продуктивні переговори щодо шляхів використання заморожених російських активів.

Зеленський поінформував про прийняття Верховною Радою закону про довічний фінансовий моніторинг політично значущих осіб, що було зроблено "для просування реформ та початку переговорів про вступ до Євросоюзу".

"Відзначив візит Джозефа Байдена до Ізраїлю з метою пошуку миру та захисту життів цивільних людей. Ми також обговорили наступні спільні кроки у просуванні формули миру. Я привітав рішення США надіслати свого представника на наступну зустріч радників на Мальті наприкінці цього місяця", - додав глава держави.

Як наголосив Зеленський, Україна вдячна за життєво важливу та стійку підтримку з боку США в боротьбі за свободу та проти російської агресії. Втім, жодної інформації про сказане Байденом у повідомленні немає.

У вечірньому ж відеозверненні президент охарактеризував розмову з Байденом як змістовну та союзницьку, із сильним сигналом підтримки – "стільки, скільки потрібно, щоб перемогти".

"Вдячний президенту Байдену, Конгресу – обом партіям – та всьому американському народу за потужну допомогу й за лідерство – лідерство, яке допомагає єднати світ заради захисту життя та міжнародного порядку, заснованого на правилах. Українці знають, наскільки важлива міцна єдність у захисті від терору, від агресії. Єдність тут, у нашій країні. Єдність у країнах-партнерах, зокрема в Америці. Єдність світу", - сказав він.

Зеленський повторив, що було обговорено оборонну підтримку, і серед іншого те, що ракети ATACMS можуть допомогти прискорити звільнення України від російських окупантів, а також про збереження допомоги США Україні наступного року у вигляді "вагомого пакету підтримки".