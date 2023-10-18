Байден проситиме у Конгресу $100 мільярдів допомоги для України та Ізраїлю

Президент США Джо Байден пообіцяв підтримати Ізраїль після смертоносної атаки ХАМАСу та продовжувати надавати допомогу Україні. Він планує подати до Конгресу додатковий запит на суму приблизно 100 мільярдів доларів, який включатиме оборонну допомогу Ізраїлю та Україні, а також фінансування безпеки кордонів країнам Індо-Тихоокеанського регіону.

Про це пише Bloomberg.

Допомога Ізраїлю користується широкою двопартійною підтримкою в Конгресі США, а от допомога Україні важко заслужила прихильність республіканців Палати представників.

Саме тому, група законодавців, які підтримують додаткову допомогу Києву, запропонувала адміністрації розробити спільний пакет допомоги Ізраїлю та Україні в надії подолати спротив республіканців.

Особа, знайома зі зусиллями адміністрації щодо координації запиту, сказала, що деталі пакету все ще опрацьовуються, і підкреслила, що сума покриватиме цілий фінансовий рік. Попередній запит Білого дому, який передбачав допомогу Україні на суму 24 мільярди доларів, охоплював лише тримісячний період.

Видання пише, що і обсяг і вимоги пакету викликають опір у Палаті представників.

Конгресмен Джим Джордан, один з основних кандидатів на посаду наступного спікера, скептично ставився до нової допомоги Україні, і консерватори в Палаті представників вимагали, щоб ізраїльський пакет не прив’язувався до подальшої допомоги Києву. При цьому, щодо України надходять суперечливі сигнали і у Конгресі вважають, що додаткова допомога повинна бути пов’язана з посиленням нагляду.

Як би там не було, за інформацією Bloomberg, будь-який запит від Білого дому повинен буде чекати, поки законодавці Палати представників оберуть нового спікера після усунення Кевіна Маккарті з поста.

Будь-яке фінансування повинна спочатку розглянути Палата, але палата не може завершити жодну законодавчу роботу, доки республіканці не об’єднаються за новим спікером.

Кілька днів тому, радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив у неділю, що новий сумарний пакет військової допомоги для Ізраїлю та України коштуватиме значно більше за 2 мільярдів доларів.

Нагадаємо, за даними The Wall Street Journal, сенатори хочуть ухвалити річний пакет допомоги для України. Його розмір може скласти від 50 до 100 млрд доларів.

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