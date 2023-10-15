Байден спробує "вибити" з Конгресу пакет допомоги Ізраїлю та Україні на $2 мільярда

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив у неділю, що новий сумарний пакет військової допомоги для Ізраїлю та України коштуватиме значно більше за 2 мільярдів доларів.

Про це пише Reuters.

Салліван сказав, що президент США Джо Байден цього тижня проведе інтенсивні переговори з Конгресом США щодо необхідності схвалення пакету.

Видання пише, що Байден розглядав бюджетний запит, який об’єднує допомогу для Ізраїлю, України та, можливо, Тайваню, щоб підвищити шанси на його схвалення на тлі закликів деяких республіканців скоротити гроші для Києва.

Відповідаючи на запитання, чи буде допомога вартувати хоча б 2 мільярдів доларів, Салліван сказав, що ця цифра буде значно більшою, але вона безумовно включатиме необхідне військове обладнання для захисту свободи, суверенітету та територіальної цілісності в Україні та допомогти Ізраїлю захистити себе в боротьбі з терористичною загрозою.

Нагадаємо, NBC News із посиланням на джерела раніше повідомляло, що запит Білого дому до Конгресу включатиме кошти не лише для України та Ізраїлю, а й для Тайваню та захисту кордонів США.

За даними The Wall Street Journal, сенатори хочуть ухвалити річний пакет допомоги для України. Його розмір може скласти від 50 до 100 млрд доларів.

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