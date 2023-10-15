Байден попытается "выбить" из Конгресса пакет помощи Израилю и Украине на $2 миллиарда

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в воскресенье, что новый суммарный пакет военной помощи для Израиля и Украины будет стоить гораздо больше 2 миллиардов долларов.

Об этом пишет Reuters.

Салливан сказал, что президент США Джо Байден на этой неделе проведет интенсивные переговоры с Конгрессом США о необходимости одобрения пакета.

Издание пишет, что Байден рассматривал бюджетный запрос, объединяющий помощь для Израиля, Украины и, возможно, Тайваня, чтобы повысить шансы его одобрения на фоне призывов некоторых республиканцев сократить деньги для Киева.

Отвечая на вопрос, будет ли помощь стоить хотя бы 2 миллиарда долларов, Салливан сказал, что эта цифра будет значительно больше, но она безусловно будет включать в себя необходимое военное оборудование для защиты свободы, суверенитета и территориальной целостности в Украине и помочь Израилю защитить себя в борьбе с террористической. угрозой.

Напомним, NBC News со ссылкой на источники ранее сообщало, что запрос Белого дома к Конгрессу будет включать средства не только для Украины и Израиля, но и для Тайваня и защиты границ США.

По данным The Wall Street Journal, сенаторы хотят принять годовой пакет помощи. Его размер может составить от 50 до 100 миллиардов долларов.

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