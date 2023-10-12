Белый дом объединит финансирование помощи для Украины, Израиля и Тайваня в одном запросе, – NBC

Белый дом готовит запрос к Конгрессу на дополнительное финансирование, включающий средства для Украины, Израиля, Тайваня и защиты границ США. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на двух должностных лиц Конгресса, представителя администрации Байдена и представителя оборонного сектора.

Как отметили собеседники издания, запрос будет направлен на то, чтобы уменьшить нагрузку на запасы Пентагона, отвечающего за военную поддержку Украины, Израиля и Тайваня.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что объединение всех запросов на финансирование возможно, сейчас продолжаются "активные разговоры". Однако он сказал о неготовности сообщить детали об этих разговорах, поскольку "параметры еще не определены".

Глава комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Макколл сказал, что он открыт для пакета, который будет включать помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также финансирование дополнительной безопасности на границе США и Мексики.

Однако NBC пишет, что некоторые республиканцы в Палате представителей выступили против этой идеи.

Бюджет США: почему не выделили деньги Украине?

Недавно Палата представителей и Сенат США утвердили временный бюджет для финансирования правительства страны для избежания "шатдауна" – приостановки работы некоторых госорганов. Однако бюджет, который будет действовать до 17 ноября, не получил дополнительное финансирование для Украины.

Это произошло после того, как часть республиканцев в Палате представителей выступила против дальнейшей помощи Украине и временного финансирования, а спикер Палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти предложил исключить пакет помощи из законопроекта.

В свою очередь члены руководства Сената от Демократической и Республиканской партий опубликовали совместное заявление, в котором обязались проголосовать за дальнейшее финансирование помощи Украине "в ближайшие недели".

The Washington Post со ссылкой на источники писало, что чиновники Белого дома срочно разрабатывают стратегию касательно наилучшего способу сохранить помощь США Украине. Один из вариантов предполагает настаивание на большом пакете помощи, который мог бы охватить большую часть 2024 года. Второй предлагает следовать меньшей краткосрочной поддержке, но имеет больше шансов на поддержку со стороны республиканцев.

А по данным The Wall Street Journal, сенаторы хотят принять годовой пакет помощи. Его размер может составить от 50 до 100 миллиардов долларов.

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