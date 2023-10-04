США передали Украине 1,1 миллиона патронов, конфискованных у Ирана

Власти США 2 октября передали Вооруженным силам Украины около 1,1 миллиона патронов калибра 7,62 мм, которые Иран пытался передать поддерживаемому им исламистскому шиитскому движению "Ансар Аллах", захватившему в ходе гражданской войны западную часть Йемена.

Как говорится в сообщении центрального командования вооруженных сил США, американское правительство получило право собственности на эти боеприпасы 20 июля в рамках гражданского иска Министерства юстиции о конфискации имущества иранского Корпуса стражей исламской революции.

9 декабря 2022 года они были конфискованы силами центрального командования Военно-морских сил США с судна без флага Marwan 1. Отмечается, что боеприпасы переправлялись от КСИР хуситам в нарушение резолюции Совета безопасности ООН №2216 от 14 апреля 2015 года. Отметим, что пунктом 14 этой резолюции объявлялся запрет на поставки оружия хуситам.

В то же время пунктом 16 Совбез ООН уполномочил и обязал все государства-члены организации в случае обнаружения такого оружия, изымать их и избавляться от них (в частности, путем уничтожения, приведения в негодность, помещения на склад или передачи государству, не являющемуся государством происхождения или назначения, для целей утилизации).

"США привержены работе с нашими союзниками и партнерами над противодействием потоку иранской летальной помощи в регионе всеми законными средствами, включая санкции США и ООН, а также посредством запретов. Мы продолжим делать все возможное, чтобы пролить свет на дестабилизирующую деятельность Ирана и остановить ее", - говорится в сообщении.

В американской армии указывают, что поддержка Ираном вооруженных группировок угрожает международной и региональной безопасности, американским силам, дипломатическому персоналу и гражданам США в регионе, а также партнерам США.